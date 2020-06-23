"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 7425 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2427 (32,7%) без клинических проявлений. В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 599705 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", — говорится в сообщении оперштаба во вторник.

В Москве за сутки выявлен 1081 заболевший, 26 умерших, 2578 выписано.

Наименьшие темпы прироста за сутки — в Ненецком автономном округе — 0%, Калмыкии — 0,1%, Сахалинской области — 0,2%, Еврейской АО — 0,3%, Москве и Магаданской области — по 0,5%.

За сутки умерло 153 человека, а за весь период по России — 8 359 человек. Количество умерших за сутки "скакнуло" в 1,5 раза — было 95 человек. Количество умерших в Москве в третий раз оказывается ниже, чем в Петербурге. Во вторник в Петербурге 35 умерших, в понедельник их было 29, а в Москве — 20. 16 июня в Петербурге также было больше смертей — 54 по сравнению с московскими 52.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 12 013 человек, а за весь период — 356 429.

Роспотребнадзор сообщил, что в РФ проведено более 17,5 млн тестов на коронавирус, из них за сутки — 233 тыс., под меднаблюдением остаётся 309 тыс. чел.