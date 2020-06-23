Возобновить работу смогут отели, которые прошли проверку административными комиссиями и занесены в соответствующий реестр.
Они должны будут обеспечить социальное дистанцирование и перчаточно-масочный режим.
Также отмечается, что отменяется пропускной режим в Находке, где обстановка с коронавирусом была наиболее сложной.
"При сохранении тенденции к снижению заболеваемости к выходным будут открыты и летние кафе", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, с 28 марта решением местных властей из-за коронавируса в Приморье были закрыты все кафе и рестораны, гостиницы, клубы, пляжи, торговые центры, спортзалы.
На первом этапе смягчения режима открыли пляжи, торговые центры и магазины, салоны красоты. Кафе и спортзалы все еще закрыты.