"Гостиницы, экскурсионные парки начнут работу в Приморье со среды, 24 июня", — сообщает правительство Приморского края в своем официальном телеграм-канале.

Возобновить работу смогут отели, которые прошли проверку административными комиссиями и занесены в соответствующий реестр.

Они должны будут обеспечить социальное дистанцирование и перчаточно-масочный режим.

Также отмечается, что отменяется пропускной режим в Находке, где обстановка с коронавирусом была наиболее сложной.

"При сохранении тенденции к снижению заболеваемости к выходным будут открыты и летние кафе", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 28 марта решением местных властей из-за коронавируса в Приморье были закрыты все кафе и рестораны, гостиницы, клубы, пляжи, торговые центры, спортзалы.

На первом этапе смягчения режима открыли пляжи, торговые центры и магазины, салоны красоты. Кафе и спортзалы все еще закрыты.