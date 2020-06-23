По её словам, пока закрыт историко-этнографический музей "Древняя Самбия", представляющий поселение викингов. Но нацпарк намерен запустить его в начале июля.
"Первые туристические автобусы мы ожидаем уже в предстоящие выходные. При этом организаторы групповых туристических поездок должны согласовывать с администрацией нацпарка продолжительность, количество участников и маршруты проведения экскурсий", — отметила пресс-секретарь.
Как сообщалось, в марте посещение Куршской косы было запрещено из-за пандемии коронавируса.
Куршская коса представляет собой песчаный полуостров длиной 98 км (российская часть — 48 км, литовская — 50 км), шириной от 400 м до 4 км. Это самая длинная в мире песчаная пересыпь. В 2000 году Куршская коса была включена в список Всемирного наследия ЮHЕСКО.