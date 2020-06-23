На период пандемии, когда пассажиропоток резко снизился, авиакомпания переоборудовала 12 из 48 самолетов своего авиапарка под перевозки грузов. В настоящее время обратно переоборудованы три из 12 бортов.
Остальные самолеты ожидают своей очереди в "Кольцово" и "Жуковском".
В пресс-службе "Уральских авиалиний" "Интерфаксу" уточнили, что в ближайшее время планируется переоборудовать еще четыре самолета. Пять пока планируется оставить в грузовом варианте.
На переоборудование одного борта уходит от двух до трех суток в зависимости от модификации самолетов.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 48 самолетов семейства A320. Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.