"С 5 июля авиакомпания "Россия" начинает выполнение рейсов по маршрутам Хабаровск-Сочи и Хабаровск-Симферополь", — говорится в сообщении.

В Сочи полеты запланированы два раза в неделю — по вторникам и пятницам, в Симферополь — один раз в неделю — по воскресеньям.

"Рейсы из аэропорта Хабаровск и обратно будут выполняться на воздушном судне Boeing 747 с компоновкой 522 кресла. Время в пути составит около восьми часов", — отмечает пресс-служба.

Полетная программа реализуется совместно с туроператором "Библио Глобус", который уже начал продажу билетов.

Отмечается, что закрытие границ из-за коронавируса заставил россиян пересмотреть планы на лето. При этом популярность российских курортов выросла.

"В связи с этим представители администрации АО "Хабаровский аэропорт" проработали с перевозчиками вопрос открытия рейсов из Хабаровска на Черноморское побережье", — сообщает пресс-служба.