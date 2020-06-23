Под "выбросом" экологи подразумевают попадание китообразного на сушу или мелководье — как погибшего, так и еще живого.

"Мы думаем, что одной из причин роста количества фиксируемых случаев гибели дельфинов становится повышение осведомленности населения полуострова и доступности информации о том, куда необходимо сообщить об обнаружении морских млекопитающих на побережье", — сказала агентству учредитель крымского центра спасения дельфинов Анастасия Коростелева.

По данным организации, с начала года зарегистрировано 416 выбросов, тогда как за весь прошлый год — 468. Статистика ведется с 2017 года, всего за этот период экологи зафиксировали 1648 случаев.

Наибольшее количество смертей приходится на месяцы активного промышленного рыболовства, на большинстве погибших дельфинов есть характерные для прилова (неумышленная добыча) повреждения.

Рассказы о беспричинной потере ориентации дельфинами активисты называют мифами.

"Все эти случаи связаны с серьезными проблемами со здоровьем и внутренними патологиями, тяжелыми электролитными нарушениями, связанными с длительным обезвоживанием (или кровопотерей, если животное было серьезно травмировано). По сути, выброс на берег означает для дельфина единственную возможность опереться на твердую поверхность и дышать, не прилагая для этого лишних усилий", — пояснила представитель организации.

Коростелева уточнила, что пытаться вытолкнуть дельфина обратно в воду не нужно, помочь им могут только специалисты. Для более оперативной помощи морским млекопитающим экологи заказали на средства президентского гранта специальный реанимобиль с транспортировочной ванной, кислородным концентратором, биохимическим анализатором крови, УЗИ-аппаратом и т.д. Он будет готов к началу августа.

Кроме того, "Безмятежное море" готовит обращение в Росрыболовство о возможности введения бортовых систем видеонаблюдения на промысловых судах с описанием зарубежного опыта.