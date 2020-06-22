"С учетом эпидемиологической обстановки и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции принято решение о непроведении заездов организованных групп детей в оздоровительные лагеря и санатории, лагеря с дневным пребыванием и лагеря труда и отдыха в образовательных учреждениях, а также в палаточные лагеря на территории региона", — сказала Гремякова на совещании в облправительстве в понедельник.

При этом с согласия родителей запланированные выезды детей на отдых в Краснодарский край и Крым состоятся. Планируется, что 2,6 тыс. детей побывают в Краснодарском крае, еще 400 — в Крыму. Это ребята из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также нуждающиеся в санаторном оздоровлении. Окончательное решение по южным заездам будет принято только после согласования с территориальными управлениями Роспотребнадзора и с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в этих регионах, отметила Гремякова.

Также она обратилась к главе региона Алексею Дюмину с просьбой предусмотреть меры поддержки для оздоровительных баз области вне зависимости от их форм собственности.

"Они войдут в четвертый пакет мер поддержки", — подчеркнул Дюмин.

На совещании было отмечено,что учреждения культуры, спорта, молодежной политики, а также муниципалитеты будут проводить мероприятия для детей как в очной, так и в дистанционной форме. Планируется, что за лето в них примут участие более 100 тыс. детей.

В целом в этом году акцент будет сделан на активности в небольших группах, в частности, в рамках проекта "Лето в парках". В связи с этим предложено увеличить число инструкторов, тренеров и волонтеров на открывающихся спортивных объектах.

"Дети не должны быть предоставлены сами себе. Необходимо регулярно проводить занятия на спортивных площадках, уличные мастер-классы, организовывать посещение культурных учреждений, которые мы будем постепенно открывать с учетом эпидобстановки. При этом важно, чтобы занятия с детьми проходили при соблюдении всех требований Роспотребнадзора", — подчеркнул Дюмин.

Ранее сообщалось, что организованный заезд в детские оздоровительные лагеря региона запрещен до 15 июля.

В Тульской области с 16 марта действует режим повышенной готовности из-за COVID-19, ряд ограничительных мер продлен до конца июня.