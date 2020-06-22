"Поступила информация-запрос от представителя турфирмы города Пятигорска о том, что один из 10 человек в составе зарегистрированной тургруппы в турфирме скоропостижно скончался, предположительно, у него случился инфаркт или инсульт, он 1983 года рождения. Группа находится на высоте 3950 метров", — рассказал собеседник агентства.

Сейчас решается вопрос о спуске тела погибшего. Для этого формируется группа из десяти человек.

"Работы запланированы на 7 утра 23 июня. Предположительное время спуска — 12 часов", — отметили в МЧС.

ГУ МЧС по Ставропольскому краю выступает головным управлением в Северо-Кавказском федеральном округе, которое координирует работу управлений МЧС в субъектах округа.