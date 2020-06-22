"Начиная с середины мая мы провели три больших этапа снятия ограничений. И не будет преувеличением сказать, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем, многие ограничения пока остаются в силе. Нельзя проводить массовые мероприятия. На паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений", — сказал он.

По словам Собянина, в городе, как и раньше, необходимо соблюдать социальную дистанцию, а также масочно-перчаточный режим.

"Лето, жара, период каникул и отпусков — хочется отдохнуть, сводить куда-нибудь детей. Не просто погулять, но и получить заряд положительных эмоций. И поэтому главный вопрос, который мне задают многие люди: когда же в Москву вернется не только привычный ритм жизни, но и праздничная атмосфера, которая в "довирусные" времена царила на городских улицах и площадях? Когда придет время для фестивалей? Когда я смогу заказать экскурсию по старой Москве? Когда откроют кино? Поверьте, мне тоже хочется как можно скорее снять все оставшиеся ограничения. Но нельзя допустить, чтобы один опрометчивый шаг перечеркнул результаты нескольких месяцев тяжелой борьбы с пандемией", — написал мэр Москвы.

Он отметил, что дальнейшее снятие ограничений будет происходить поэтапно, исходя из анализа реальной ситуации и прогноза развития пандемии.

"Многое зависит от поведения коронавируса, которое ученые понимают еще не до конца. Но еще больше зависит от нас с вами", — добавил Собянин.