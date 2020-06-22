"Возобновляется деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, за исключением деятельности экскурсоводов и гидов по предоставлению экскурсионных туристических услуг", — говорится в указе.

"Учитывая постепенное "открытие" регионов и близкое начало курортного сезона, мы приняли решение отменить ограничения на работу туристических агентств. Однако организация экскурсий по Москве пока еще будет невозможна", — уточнил мэр на своем личном сайте.

Он также сообщил, что с 23 июня в городе возобновится работа ресторанов, фитнес-клубов и бассейнов.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 г., после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке", — сообщил Собянин.

Он также рассказал, что с 23 июня отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов. В обычный режим работы возвращаются учреждения социальной защиты населения.

"И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. Будут сняты ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит — детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта — заниматься на уличных тренажерах, а бабушки — отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", — добавил мэр столицы.

Для москвичей снова будут открыты детские и спортивные площадки, футбольные поля, комплексы уличных тренажеров, беседки.

Ранее в понедельник сообщалось, что президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев направил повторное обращение в комитет по туризму Москвы с просьбой сообщить, с какого числа розничные турофисы могут возобновить работу.