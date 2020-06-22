Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и пятницам. Время в пути — 1 час 30 минут.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, Utair — единственная авиакомпания, выполняющая рейсы из Владикавказа в Сочи — приостановил рейсы по данному маршруту с 3 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В пресс-релизе отмечается, что в аэропорту продолжают действовать ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Так, допуск в здание аэропорта и на борт воздушного судна осуществляется только при наличии средств индивидуальной защиты, в залах регистрации, вылета и прилета функционируют специальные диспенсеры с антибактериальными растворами, пассажиры аэропорта регулярно информируются о мерах профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, на усиленный режим переведена уборка помещений и транспорта аэропорта.