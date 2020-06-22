Как сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник, суда, прибывающие в архипелаг, будут помещаться на карантин.

"Членам экипажей и пассажирам всех судов, прибывших в морской терминал Соловков, запрещен сход на берег, если со дня прибытия судна в указанный морской терминал прошло менее 14 календарных дней", — говорится в сообщении.

Этот запрет не будет распространяться на случаи перевозок водным транспортом ООО "Судоходная компания Арктикрейд" (по спискам, представленным администрацией сельского поселения "Соловецкое", а также в других случаях по решению оперативного штаба) и перевозки грузов.

"Министерству транспорта поручено совместно с АО "Аэропорт Архангельск" обеспечить прекращение обслуживания на посадочной площадке "Соловки" всех авиарейсов, кроме рейсов, выполняемых АО "2-ой Архангельский объединенный авиаотряд", а также в иных случаях по решению оперативного штаба", — добавили в пресс-службе.

Также власти запретили открывать детские оздоровительные лагеря в регионе до особого распоряжения.

"Учредителям и руководителям организаций (летнего детского отдыха — ИФ) запрещено бронирование мест, продажа путевок, прием и размещение детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Архангельской области, на смены в летний период 2020 года; организация и осуществление проезда к местам отдыха и оздоровления детей, расположенных за пределами региона, в составе организованной группы детей на смены в летний период 2020 года", — отмечается в релизе.

Как сообщалось, ранее руководитель оперштаба Поморья Артем Вахрушев призвал туристов не ездить на Соловки, несмотря на разрешение властей соседней Карелии.

В Архангельской области продажа авиабилетов и билетов на водный транспорт была разрешена только жителям Соловков, по спискам администрации Соловецкого сельского поселения или в исключительных случаях по решению оперштаба.