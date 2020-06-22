"Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге возобновляет прием заявлений на получение разрешения на пребывание от трех категорий заявителей: работники (за исключением сезонных), студенты, у которых осенний учебный семестр начнется очно, а также по причине воссоединения семьи", — сообщает Генконсульство на странице в "ВКонтакте".



Забронировать время для подачи заявления следует через систему электронной записи. В первую очередь будут приняты уже записанные ранее заявители, которые не смогли обратиться за визами из-за пандемии COVID-19.



Россияне не смогут посещать Финляндию как минимум до 14 июля.