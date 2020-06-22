"Хургада, Шарм-эль-Шейх, Марса Алам и Марса Матрух начнут вновь принимать иностранных туристов с 1 июля. Власти Египта стремятся быстрее восстановить туризм, поскольку на эту отрасль приходится 15% ВВП", — пишет портал.

Так, быстрее запланированного в стране начнут открываться аэропорты и отели (они будут работать с соблюдением мер безопасности), а также археологические достопримечательности. Кроме того, власти Египта идут на различные шаги, чтобы привлечь в страну иностранцев: в курортных зонах отменили визы для туристов, авиакомпаниям предлагают скидки, запущены рекламные кампании.

"В то же время в стране по-прежнему выявляют много случаев COVID-19 – около 1400 ежедневно. Медики жалуются на перегруженность и недостаточное тестирование, пока чиновники заявляют, что с коронавирусом нужно "сосуществовать", — отмечает DW.

В 2019 году Египет посетили более 13,5 млн иностранных туристов – на 21% больше, чем годом ранее, что стало большим успехом для страны. Египет также возглавлял рейтинги "лучших туристических направлений" на 2020-й год нескольких влиятельных изданий.

"После революции 2011 года Египту понадобилось семь лет, чтобы восстановить свой туристический сектор. Теперь же из-за пандемии страна ежемесячно теряла до $1 млрд доходов от туризма. В 2020 году в Египте ждали 15 млн гостей, во многом благодаря росту интереса к направлению из Германии", — пишет портал.

Как отмечает DW, представители турбизнеса страны сомневаются, что постепенное открытие Египта для туризма пойдет им на пользу. Они считают, что работать на 50% мощности – это потеря денег. Восстановление сектора, по их мнению, будет продолжительным и сложным, а не V-образным.

"В стране активными темпами растет внутренний туризм, что логично в условиях закрытых границ. В долгосрочной перспективе восстановление турсектора Египта будет зависеть от глобальных процессов. Важным этапом станет изобретение вакцины, и тогда через пару лет люди вновь начнут путешествовать, к тому времени у них также будут деньги на это", — пишет портал.