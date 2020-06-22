Выручка в апреле и мае составила около 10% от аналогичного показателя в 2019 году, говорится в сообщении компании.

TripAdvisor сообщила о масштабном сокращении персонала и других мерах по ограничению расходов. Компания отмечает, что все еще обладает достаточным количеством ликвидности, чтобы справиться с текущей негативной ситуацией для финансовых показателей, однако может рассмотреть варианты привлечения капитала в будущем.

Компания должна отчитаться о результатах за второй квартал в начале августа.