"Жесткие меры по противодействию коронавирусу, и в особенности режим обсервации для иногородних пассажиров, стали для аэропорта серьезным испытанием. В апреле и мае наш пассажиропоток рухнул на 92% по сравнению с показателями прошлого года, когда он составил 189 тыс. и 221 тыс. человек соответственно. На сегодня этот показатель составляет 70%. Надеемся, что частичная отмена обсервации с этого дня станет для нас некой точкой роста, а количество пассажиров начнет постепенно расти", — сказал Корытный.

По его мнению, рост пассажиропотока также должен произойти уже с конца июня, и особенно с 1 июля. Это произойдет за счет расширения маршрутной сети, о которой заявило сразу несколько авиакомпаний. В результате Калининград будет связан авиасообщением с Челябинском, Казанью, Сочи, Сыктывкаром, Белгородом, Воронежем, Псковом, Петрозаводском, Анапой и Мурманском. Увеличится и количество рейсов на самых популярных направлениях — на Москву и Санкт-Петербург, добавил гендиректор.

По его словам, рассчитывает аэропорт и чартерную программу туристической компании "Библио-Глобус", которая должна стартовать 24 июня.

Как сообщалось, с марта количество авиарейсов в Храброво стало сокращаться из-за пандемии коронавируса, международные отменены. В апреле в аэропорту был введен режим 14-дневного карантина для всех граждан, прибывающих в Калининград из аэропортов Москвы и других регионов.

С 22 июня обсервация была частично отменена для нескольких категорий россиян, в число которых входят туристы, которые проведут в регионе более 2 суток.

В настоящее время воздушное сообщение является фактически единственным способом попасть в Калининградскую область. Пассажирское железнодорожное сообщение и международное автобусное сообщение остановлены.