"Холдинг "РЖД" поддержал предложение правительства Ярославской области по организации перевозок в туристскую агломерацию Переславля-Залесского с использованием железнодорожного транспорта. Фирменные поезда Москва – Ярославль будут делать остановку на станции Берендеево (в 145 км от Москвы и в 19,5 км от Переславля-Залесского) с 1 июля. Из Берендеево туристы могут отправиться автотранспортом на отдых как в Переславль, так и в туристические комплексы, расположенные в Переславском районе", — сообщает в понедельник пресс-служба РЖД.

В компании пояснили, что поезда №№ 101/102 и 105/106 Москва – Ярославль отправляются из Москвы и Ярославля ежедневно утром и вечером. Время в пути между Москвой и Берендеево составит около двух часов, между Ярославлем и Берендеево – около полутора часов.

Переславль-Залесский – один из древнейших русских городов, он известен с 1152 года. Город входит в туристический маршрут "Золотое кольцо России", на территории муниципального района расположено более 20 туристических объектов – музеев, монастырей, памятников архитектуры и истории, природоохранных зон. Летом туристов привлекает Плещеево озеро в одноименном национальном парке, один из крупнейших водоемов в регионе.