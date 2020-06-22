"Подписал указ о продлении всех ограничительных мер еще на неделю", — написал глава региона на своей странице в Instagram.

При этом он отметил, что количество выявленных случаев коронавируса в Свердловской области снижается.

"Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно", — подчеркнул Куйвашев.

Режим предполагает, что в регионе ограничено проведение массовых мероприятий — за исключением спортивных, которые проходят на открытых стадионах. Также свердловчанам нужно носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, магазинах и общественном транспорте.

На 22 июня в Свердловской области подтверждено более 11,1 тыс. случаев коронавируса. На протяжении трех последних недель в регионе ежедневно выявляли более 200 заболевших. И только накануне, 21 июня, зафиксировали менее 200 новых случаев заражения.

Как сообщалось, 24 июня на территории Центрального военного округа пройдут три парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Они состоятся в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

В параде в Екатеринбурге будет задействовано свыше 2,5 тыс. военнослужащих и более 100 единиц техники. Завершатся праздничные мероприятия салютом. Запускать фейерверки будут сразу с трех точек, чтобы все жители города смогли увидеть их в ночном небе, не выходя из дома.

Куйвашев отмечал, что зрителям парада будут бесплатно выдавать защитные маски.