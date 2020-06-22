Рейсы Nordwind из Санкт-Петербурга в Махачкалу будут осуществляться с 1 июля. Полеты буду выполняться трижды в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Рейсы из Пулково в Грозный и Новый Уренгой начнутся со 2 июля 2020 года по вторникам, четвергам и субботам. С 5 июля в расписание полетов в Грозный добавятся рейсы по воскресеньям.

Рейсы Nordwind в Новокузнецк и Нижневартовск будут выполняться с 3 июля дважды в неделю по понедельникам и пятницам.

Старт полетов в Горно-Алтайск запланирован на 4 июля. Рейсы будут осуществляться по вторникам и субботам. Горно-Алтайск станет новым направлением в расписании аэропорта.

Все полеты Nordwind из Петербурга будут выполняться на лайнерах Boeing 737.