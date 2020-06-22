"23 июня на Москве-реке пройдет организованный парад судов, который начнется в 10:00 от Новоспасского моста и окончится около полудня у Андреевского пешеходного моста. В параде примут участие около 40 различных судов. Традиционно будет представлено все многообразие столичного речного флота – от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е годы, до современных яхт флотилии "Рэдиссон Ройал" с полноценным ресторанным сервисом на борту", — рассказали в судоходной компании.

Как отметили в пресс-службе, колонна пройдет мимо главных достопримечательностей столицы – Кремля, Храма Христа Спасителя, парка "Зарядье", Парка Горького, памятника Петру I, здания МГУ, стадиона "Лужники" и других. Шествие будет сопровождать оркестр.

Местные жители смогут понаблюдать за парадом с Дербеневской, Раушской, Фрунзенской набережных, а также со столичных мостов. "При этом зрителям не следует забывать о мерах безопасности – соблюдать социальную дистанцию, использовать маски и перчатки", — напомнили в компании.

Парад судов по Москве-реке проходит с 2018 года.