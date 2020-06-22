"В настоящее время по данным регионального управления Роспотребнадзора ситуация оценивается как стабильно напряженная, однако показатели позволяют области перейти на следующий этап снятия ограничений. Письмо-уведомление об этом со всеми необходимыми показателями было направлено в федеральный Роспотребнадзор, который разрешил проведение ряда мероприятий по снятию ограничений", — рассказали в штабе.

Уже открываются летние кафе при стационарных предприятиях общественного питания и музеи. Первых отдыхающих приняли пляжи и променады курортной зоны. Начал работать зоопарк в Калининграде. При этом граждане старше 65 лет продолжают находиться в самоизоляции. В регионе продолжает действовать масочный режим для общественных мест, магазинов, учреждений.

С 22 июня отменена обсервация и самоизоляция для граждан, прибывающих в аэропорт Храброво из иных субъектов РФ. Это касается тех, кто имеет регистрацию по месту проживания в области, жилое помещение на праве собственности или аренды, либо подтверждение об оплате услуг проживания в гостинице на срок более двух дней.

В Калининградской области уже длительное время отмечается постепенное снижение числа новых инфицированных. Так за четыре последних дня выявлено 32, 35, 30 и 29 заболевших. Всего на 22 июня общее количество случаев заражения в регионе достигло 2321. Скончались 37 человек, 1218 пациентов выздоровели.