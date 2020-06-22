"500 млн рублей предназначены на продолжение работ по реконструкции дороги "Олонец-Питкяранта-Леппясилта", 400 миллионов — на дальнейшее строительство новой автодороги "Великая Губа — Оятевщина", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Еще 170 млн рублей направят на капитальный ремонт моста в Петрозаводске. Таким образом, общий объем республиканского дорожного фонда впервые увеличится до 7,9 млрд рублей.

Как сообщалось, деревня Оятевщина — это ближайшая к острову Кижи материковая точка. После окончания строительства дороги "Великая Губа — Оятевщина" длиной 31 км станет возможным из Оятевщины на остров Кижи перевозить туристов паромами, что сделает посещение музея-заповедника под открытым небом круглогодичным. Пока же 99% туристов приезжают на Кижи на круизных теплоходах и пассажирских судах на подводных крыльях. В самой деревне Оятевщина власти планируют разместить гостиницы, кафе, территорию для автокемпингов.

Автодорога "Олонец-Питкяранта-Леппясилта" — это трасса регионального значения, соединяющая Олонецкий и Питкярантский районы Карелии.