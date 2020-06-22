"Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу. Выдача паспортов начнется уже 22 июня. Запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня. Для входа в визовый центр потребуется измерить температуру тела, использовать защитную маску и соблюдать правила социального дистанцирования", — говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Телеграм-канале посольства.

Там отмечается, что с учётом эпидемиологической ситуации, визовые центры не смогут сразу же возобновить работу в полном объёме, восстановление работы будет проходить поэтапно для гарантии безопасности посетителей визового центра.

"В первую очередь будут обработаны заявления, рассмотрение которых было приостановлено из-за введения ограничительных мер в Москве и других регионах России. Визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии COVID-19. Однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы. Напоминаем, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней", — говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что оказание услуги "Priority Visa Service" временно приостанавливается.