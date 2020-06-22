С предложением снизить ставку НДС с 20% до 10% для этих налогоплательщиков в правительство обратился мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом Минфина в ответ на предложение столичного мэра за подписью директора департамента налоговой политики Данилы Волкова, министерство, в частности, обратило внимание, что если установить 10%-ю ставку НДС для организаций и ИП в сфере общественного питания, может возникнуть отрицательная разница между суммами налога, исчисленными налогоплательщиками, и суммами, предъявленными им. Эта разница будет подлежать возмещению из федерального бюджета, что по существу, будет субсидированием таких налогоплательщиков.

Причем такое возмещение коснется и реализации ими подакцизной алкогольной продукции, деликатесных мясопродуктов, а также море- и рыбопродуктов, отмечает министерство.

Кроме того, по НДС уже предусмотрена социально ориентированная льгота — им не облагаются операции по продаже столовыми образовательных и медицинских организаций продуктов питания, которые они произвели, и продуктов питания, произведенных для таких столовых или организаций.

Комментируя предложение снизить ставку НДС для организаций и ИП в сфере гостиничных услуг, Минфин отметил, что неясно, в отношении каких совершаемых такими налогоплательщиками операций, предлагается ее снизить. Из-за этого невозможно оценить вероятные недополученные доходы бюджета и положительный эффект для налогоплательщиков. Кроме того, при снижении ставки также может возникнуть отрицательная разница между суммами НДС и необходимость ее возмещения из бюджета. Такое возмещение, по мнению Минфина, не является прозрачной мерой господдержки, поскольку не обеспечивает целевое использование средств.

В качестве аргументов против таких мер Минфин также приводит тот факт, что НДС оставляет около трети всех налоговых поступлений федерального бюджета, и сокращение его объемов может ограничить возможности финансирования расходов. Министерство обращает внимание и на то, что практика показывает отсутствие корреляции между снижением ставки и уровнем цен для потребителя.