"Продолжается планомерное снятие ограничений с отрасли туризма, на этой неделе уже в сорока субъектах работают гостиницы, санатории, другие объекты размещения. Пока еще понятно с целым рядом ограничений, но мы рассчитываем, что на этой неделе снятие ограничений и выход из карантинных мер продолжатся", — сказала она.

Догузова напомнила, что в понедельник первый самолет авиакомпании "Россия" вылетел из Москвы и приземлился в Сочи в рамках летней чартерной программы.

"Поэтому курортный сезон в Краснодарском крае можно считать открытым. Также на этой неделе полетят самолеты в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация. Круизные компании отправятся в первые круизы в этом году. А в целом рассчитываем, что к 1 июля большинство туристических регионов будут готовы принимать туристов со всей страны, включая Крым", — добавила она.