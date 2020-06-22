"На столичных вокзалах в настоящее время с учётом рекомендаций Роспотребнадзора в кафе и ресторанах возможно оказание услуг по реализации продукции навынос, а с 23 июня возможно открытие для оказания услуг питания непосредственно в кафе или ресторане при размещении посетителей с соблюдением социальной дистанции. Решения по открытию ресторанов и кафе на вокзалах в других регионах принимаются местными органами власти", — сообщили в РЖД.

"Работа объектов общественного питания на вокзальных комплексах определяется в соответствии с рекомендациями Минтранса России, согласованными с Роспотребнадзором на период выхода из противоэпидемических ограничений, связанных с распространением короновирусной инфекции. Решение об открытии объектов общественного питания на вокзалах принимают собственники", — отмечают в компании.

РЖД ввело временные изменения в работу ресторанов, кафе, столовых на всех ж/д вокзалах в конце марта. Исключение составляли объекты, осуществляющие доставку питания и обслуживание клиентов питанием на вынос. На столичных вокзалах была разрешена деятельность объектов торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов торговли, реализующих зоотовары.