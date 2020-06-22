По ее словам, предыдущее письмо РСТ было направлено в комитет две недели назад и осталось без ответа.

"Количество обращений к нам с вопросами о возможности открытия офисов туристических компаний растет как снежный ком. При этом официальной информации все нет. Вчера президент РСТ направил повторное обращение председателю комитета по туризму Москвы Екатерине Проничевой по поводу даты возобновления работы офисов туроператоров и турагентств, в том числе для приема граждан", — рассказала Тюрина.

Президент РСТ в своем обращении напоминает, что власти РФ поставили перед отраслью задачу восстановления и динамичного развития внутреннего туризма. Уже открылись для посещения туристами Краснодарский край, Крым, Санкт-Петербург, Карелия, Калининградская область, начинается круизная навигация по рекам страны.

"Для продажи соответствующих туров необходимо возобновление работы офисов туристических компаний. Сложившаяся ситуация тормозит продвижение и реализацию внутреннего турпродукта, тем более что в Москве сосредоточена основная часть турбизнеса России", — говорится в письме.

В указе мэра Москвы Сергея Собянина от 8 июня о поэтапном снятии ограничений туристические агентства не упоминаются. Между тем, в указе от 10 апреля, где приведен перечень видов деятельности организаций, посещение которых гражданами приостановлено, были конкретно названы турагентств и прочие организации, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Ранее глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что поскольку у туркомпаний сейчас нет официального разрешения на возобновление работы, то открытие офисов может быть квалифицировано как невыполнение правил поведения при ЧП или угрозе ее возникновения. Штрафы за правонарушение составляют от 300 до 1 млн рублей или административная приостановка деятельности на 90 суток. Также возможна дисквалификация должностных лиц на срок от одного года до трех лет.