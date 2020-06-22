"В ближайшее время в расписании будут восстановлены более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" ("дочка" РЖД). Из них 36 поездов назначены на южные направления, они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Многие поезда увеличат периодичность курсирования", — говорится в сообщении.

Спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем, отмечает компания.

Ранее РЖД сообщали о восстановлении 35 отмененных поездов дальнего следования и высокоскоростных поездов "Сапсан".

В частности, в июне в расписание возвращаются и поезда ФПК в сообщении с курортами Северного Кавказа и Черноморского побережья. Они будут курсировать из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Тамбова, Череповца, Нижнего Новгорода, Томска, Кирова, Самары, Архангельска, Барнаула и других городов в Анапу, Адлер, Новороссийск, Имеретинский курорт, Кисловодск и обратно. Назначенные на южные направления поезда совершат свыше 900 рейсов, при этом некоторые поезда увеличат периодичность курсирования.