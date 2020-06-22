"Otium Style Sonaga Beach Resort 5* находится на острове Фукуок, в районе Нью-Лонг-Бич, расстояние от международного аэропорта до отеля составляет всего 7 км. Отель работает под брендом Otium Style Hotels, куда входят стильные фешенебельные гостиницы категории 5*. Отели под этим брендом находятся под управлением OTI Hotels & Resorts, подразделения группы компаний OTI", — рассказали порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе туроператора Coral Travel.

Как пояснили в компании, расширение сети OTI Hotels & Resorts происходит несколькими путями. Это аренда или покупка гостиниц, а также взятие отелей в управление. Кроме того, предусмотрен вариант франчайзинга – работа гостиницы по договору по стандартам холдинга, касающимся сервиса, обучения и подготовки персонала, системы guest relations, питания и напитков, брендинга, активного досуга, спорта, анимации, детских мероприятий и санитарных норм.

"Под брендом OTI Hotels & Resorts International работают 20 отелей в Турции, Египте, Тунисе и Вьетнаме, в том числе собственные гостиницы холдинга Xanadu Resort Hotel в Белеке, Seven Seas Hotel Life Кемере, Seven Seas Hotel Blue и Otium Family Eco Club в Сиде. Отели OTI Hotels & Resorts ежегодно попадают в топ-100 престижных европейских рейтингов, таких как TripAdvisor, HolidayCheck, Zoover, Starway", — добавили в пресс-службе Coral Travel.

Туроператор Coral Travel также входит в OTI Holding. Компания продает отели OTI Hotels & Resorts на эксклюзивной основе практически на всех рынках, где она представлена.

Otium Style Sonaga Beach Resort 5* расположен на первой береговой линии, его пляж имеет протяженность 500 м, в отеле работают открытый бассейн и спа-центр. Здесь два девятиэтажных корпуса и 32 двухэтажные виллы.