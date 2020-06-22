"Поезда будут выполнять ежедневно два рейса туда и обратно по экспресс-маршруту из Севастополя в Евпаторию с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Время в пути до конечной станции составит 2 часа 40 минут", — говорится в пресс-релизе.

Стоимость проезда составит около 250 рублей. Вагоны оборудованы системами микроклимата.

Новое направление станет десятым по счету маршрутом ЮППК.

В пресс-релизе говорится также, что с 1 июля на линию между Симферополем и Феодосией выйдут рельсовые автобусы РА3. Они будут выполнять ежедневно три рейса туда и обратно с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других. Время в пути до конечной станции составляет около 4 часов. Стоимость проезда — порядка 328 рублей.