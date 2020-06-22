Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя. На страницу Тропицель подписано более 1,1 млн фолловеров.

"К сожалению, нашей Настеньки уже нет с нами. Я не могу в это поверить. Мама", — говорится в сообщении, опубликованном в Instagram девушки.

По словам друга Тропицель, мотоинструктора Виктора, россиянка ехала на байке в сторону Куты по Sunset Road со скоростью около 80 км/час, "как вдруг начался вобблинг и байк улетел в бордюр, когда я побежал к Насте, она была уже мертва", — рассказал он в Instagram.

Вобблинг – это неконтролируемая вибрация руля и рулевых колес транспортного средства. При сильных колебаниях водитель теряет управление.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на главу подразделения дорожной полиции Денпасара, девушка получила тяжелую травму головы и скончалась на месте. Тело Анастасии было перевезено в больницу в Денпасаре.

Как отметил Виктор, он сам учил ее водить мотоцикл. "Хорошо ли Настя ездила? Я ей искренне говорил, что она ездит лучше и аккуратнее всех. Это последний человек на Бали, с кем это могло бы произойти", — написал он, добавив, что девушка ехала в шлеме.