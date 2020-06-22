При этом в сравнении с апрелем 2020 г. перевозки группы выросли на 33%.

На внутренних линиях группа перевезла 290 тыс. человек (-89,4% г/г), на международных — 15,6 тыс. (-99,3%). Пассажирооборот за отчетный период уменьшился на 94,2%, до 730,2 млн пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 90,2%, до 1,6 млрд кресло-километров. При этом занятость кресел в авиакомпаниях группы уменьшилась на 31,6 процентного пункта, до 45,4%.

Авиакомпания "Аэрофлот — российские авиалинии" в прошлом месяце сократила пассажиропоток на 93,1% г/г, до 206,3 тыс. пассажиров. На внутренних линиях компания перевезла 193,9 тыс. человек (-86,3%), на международных — 12,4 тыс. (-99,2%). Пассажирооборот уменьшился на 93,8%, до 507,4 пассажиро-километров, предельный пассажирооборот — на 89,5%, до 1,15 млрд кресло-километров. Занятость кресел компании упала на 30,1 п.п., до 44,1%.

В январе-мае пассажиропоток группы "Аэрофлот" составил 11,7 млн человек (-47,8%), занятость кресел — 68,8% (-9,4 п.п.). Флагманская компания перевезла 7,3 млн человек (-49,7%) при занятости кресел 64,6% (-11,8 п.п.).

В мае изменений в парке группы "Аэрофлот" не произошло. На конец месяца парк всей группы насчитывал 360 воздушных судов, авиакомпании "Аэрофлот" — 246 единиц.

В июне группа "приступила к постепенному восстановлению объемов операционной деятельности в связи с частичным снятием ограничений", отмечается в сообщении. Восстановление полетов сопровождается "поступательным увеличением занятости кресел". Как сообщалось, в июне после двухмесячной паузы возобновила операционную деятельность авиакомпания "Победа".

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа в РФ. Объединяет компании "Аэрофлот — российские авиалинии" (работает в премиальном ценовом сегменте), "Россию" (средний сегмент), низкобюджетную "Победу" и работающую на Дальнем Востоке "Аврору".