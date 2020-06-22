"ТПУ увяжет в единую систему автобусы, приходящие из соседних городов и регионов, автобусы, курсирующие между горой и поселком, подбрасывающую пассажирскую канатную дорогу, шаттлы, перемещающие гостей курорта до гостиниц, что позволит организовать максимально удобную логистику", — сказал источник.

Наряду с парковкой запланировано строительство здания сервиса, где разместятся, в том числе, зал ожидания, пункт общественного питания, прокат инвентаря, мастерская по ремонту горнолыжного оборудования, камеры хранения, кассы для реализации билетов и ски-пассов на подъемники. Кроме того, на базе ТПУ предполагается организовать, в том числе, предоставление снегоуборочной техники.

Проект оценивается в 113,3 млн рублей, ввод ТПУ запланирован на четвертый квартал 2020 года. Кто является инвестором проекта, в правительстве не сообщили.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" включает 24 горнолыжные трассы (всего около 45 км), 18 подъемников, на его территории находятся 64 отеля, 62 кафе и ресторана, 3 развлекательных центра. В минувший сезон 2019-2020 годов "Шерегеш" из-за COVID-19 завершил работу на месяц раньше — в конце марта, принял 1,327 млн туристов, что соответствует уровню предыдущего сезона.