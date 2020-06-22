"Речные прогулки — одно из любимых времяпровождений москвичей и гостей столицы, особенно в жаркие летние дни. В этом году из-за эпидемиологической обстановки открытие навигации было отложено, но уже во вторник сезон прогулок по водной акватории столицы будет открыт", — сказал Бирюков журналистам.

По его словам, перед стартом навигации все городские пассажирские причалы были тщательно проверены. "Специалисты комплекса городского хозяйства очистили гранитные покрытия, отремонтировали и покрасили ограждения, обновили ограничительную разметку, заменили резиновые отбойники. Привели в порядок чугунные ограждения, лестничные сходы, парапеты, карнизы и дюкеры с вертикальной облицовкой. На некоторых набережных установили гранитные лавочки", — пояснил заммэра.

Он напомнил, что за последние девять лет в Москве благоустроили 31 набережную. В центре города на левом берегу реки создали уникальный пешеходный маршрут от делового центра "Москва-Сити" до Гончарной набережной протяженностью более 19 км.

Бирюков добавил, что в ближайшие годы вся территория вдоль Москвы-реки общей протяженностью около 200 км станет доступна для горожан, здесь появятся современные набережные и пешеходные зоны.