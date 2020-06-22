"Мы также приняли решение включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые занимаются пассажирскими перевозками на железнодорожном и водном транспорте", — сказал Мишустин в понедельник на встрече с вице-премьерами.

"В первой половине апреля объем перевозок пассажиров поездами дальнего следования сократился на 77% по сравнению с прошлым годом, с учетом массового возврата билетов, денежные поступления от их продажи снизились более, чем на 90%. Ситуация для отрасли критическая и чревата необратимыми последствиями. Важно не допустить сбоя в работе пассажирского железнодорожного и водного транспорта, ведь это ударит в первую очередь по людям", — отметил он.

"Нам необходимо сделать так, чтобы перевозчики гарантированно исполняли свои обязательства перед пассажирами. Для этого распространим на данную сферу льготы и меры государственной поддержки пострадавших отраслей", — сказал премьер-министр.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики включила в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей деятельность морского и внутреннего водного пассажирского транспорта, а также междугородние перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, сообщал ранее "Коммерсантъ". При этом по данным издания, грузовые речные перевозки, а также международные перевозки пассажиров по железной дороге в список не вошли.

Как сообщалось, президент Владимир Путин по итогам совещания 7 мая поручил включить внутренний водный транспорт и железнодорожные перевозки пассажиров в перечень пострадавших от коронавируса отраслей. Срок исполнения поручения истек 10 июня.