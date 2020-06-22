"22 июня авиакомпания "Россия" в партнерстве с "Библио-Глобус" выполнила первый рейс в открытый для туристов Сочи, тем самым начав программу полетов по популярным туристическим направлениям внутри страны. Самолет Boeing 737-800 вылетел 22 июня из терминала В Шереметьево со 100-процентной загрузкой и приземлился в аэропорту Сочи точно по расписанию. На его борту было 189 человек", — рассказали в пресс-службе.

В Ростуризме напомнили, что Сочи официально открылся для туристов: с 21 июня отменена обязательная обсервация для прибывающих в регион граждан РФ, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона. В городе открылись более 1,6 тыс. классифицированных отелей.

После торжественного вылета первого рейса "России" уже через 5 минут в рамках новой программы из Шереметьево в Сочи вылетел следующий рейс. Его загрузка также составила 100%, добавили в ведомстве.

Как отметила управляющий директор туроператора "Библио-Глобус" Ирина Костенко, за период ограничений образовался большой отложенный спрос на комплексный туристический продукт.

"Мы видим, что путешественники не отменяли свои поездки, а переносили их, дожидаясь главного события этого туристического сезона – открытия российских курортов. На рост спроса также влияет и ценовая политика – в этом году путешествия будут обходиться туристам дешевле, чем годом ранее", — сказала она.

"Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето — безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока", — цитирует пресс-служба главу Ростуризма Зарину Догузову.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Россия" будет выполнять туристические рейсы на курорты Черного моря и в Калининград. В частности, в Сочи запланированы полеты из 12 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Сургута.