Отмечается, что совместно с TUI Россия будут организованы чартерные рейсы в республику. Полетная программа стартует 4 июля и продлится до 22 сентября.

"Маршруты максимально ориентированы на знакомство с Байкалом: 5 дней гости проведут на берегу великого озера. Южный Байкал — это Энхалук и Сухая с посещением Байкальского биосферного заповедника (Центральная усадьба заповедника, Байкальская станция кольцевания птиц)", — сказано в сообщении.

Восточное направление Байкала — Горячинск, Гремячинск и Максимиха, экскурсии по Баргузинской долине, Чивыркуйскому заливу, на Ушканьи острова, полуостров Святой нос.

Программа тура включает в себя посещение самых интересных и знаковых мест туристического притяжения в республике — это столица республики Улан-Удэ, Иволгинский дацан, знакомство с культурой семейских в селе Тарбагатай, с бытом, традициями и бурятской кухней в этнокомплексе "Степной кочевник".

Глава Бурятии выразил готовность просубсидировать прием первой группы туристов для того, чтобы максимально повысить комфортность на всех этапах.

"Это большая ответственность, необходимо так организовать экскурсионную программу, чтобы человек захотел вернуться. Понимаю, что многое зависит от бюджета. Дешевую цену потребитель запомнит ненадолго, но плохой сервис и впечатление — навсегда. Поэтому демпинговать и делать плохо — просто недопустимо. Пусть лучше приедут всего три человека, но уедут довольные", — приводит пресс-служба слова Цыденова.

Отмечается также, что ограничения по приему туристов из других регионов России в Бурятии будут сняты 2 июля. Управление Роспотребнадзора разработало рекомендации для владельцев туристических баз по обеспечению эпидемиологической безопасности.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей. В настоящий момент федеральное правительство работает над формированием нового пула регионов, нового пула требований, которые позволят туроператорам, оказывающим услуги и продукты в сервисе туриндустрии, уже в этом году помочь туристам сделать путешествие более доступным, приятным и комфортным, разработав новые продукты, в том числе в поездках по Дальнему Востоку, и межрегиональные поездки.