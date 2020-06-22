"В период форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности, ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" приняло решение не осуществлять выплату не только 7-летних, но и 12-летних кредитов и займов", — говорится в сообщении компании.

У Utair два семилетних кредита: на 15,4 млрд руб. от синдиката 11 банков (крупнейшие кредиторы — "Траст", "Россия", Сбербанк) и на 17,4 млрд руб. только от Сбербанка. Финансовые условия кредитов не разглашались, но, по данным некоторых СМИ, они выдавались под 9% годовых. Второй синдкредит — на 23,4 млрд руб., он выдан на 12 лет под символические 0,01%. Проценты по всем кредитам Utair должна выплачивать дважды в год — 20 декабря и 20 июня. По 7-летним кредитам компания уже трижды допускала дефолт, в первый раз — в конце 2018 г. По 12-летним дефолт допущен впервые.

Кроме того, 6 млрд руб. Utair должна структурам своего прежнего основного акционера — "Сургутнефтегаза", еще 13,3 млрд руб. — держателям рублевых облигаций, эмитентом которых является дочернее ООО "Финанс-авиа". Как сообщалось, на собрании владельцев бондов в июле прошлого года была одобрена реструктуризация выпусков. По ее условиям большая часть платежей переносится на десятки лет: изначально погашаться облигации должны были в 2022 и 2027 гг., теперь — в 2054 г. При этом в понедельник Utair сообщила, что "в силу форс-мажора из-за COVID-19 будут изменены условия платежей по долгу ООО "Финанс-авиа", который остался после реструктуризации облигаций". В июле группа предложит кредиторам "варианты получения оставшихся выплат".

Переговоры о реструктуризации всех своих долгов Utair ведет с конца 2018 г., периодически "обновляя" сроки ее завершения. В отчетности за I квартал 2020 г. компания обещала договориться с кредиторами в первой половине года. Но, согласно сообщению в понедельник, реструктуризация вновь отложена.

"Utair был готов завершить реструктуризацию долговых обязательств, но пандемия внесла корректировки в этот процесс. Коронавирус нанес ущерб всей авиаотрасли, и даже снятие ограничительных мер для полетов не отменит последствий обстоятельств непреодолимой силы, потому что на полноценное восстановление авиасообщения и пассажиропотока потребуется время", — говорится в сообщении.

Финансовый директор Utair Игорь Петров выразил благодарность кредиторам и лизинговым компаниям за то, что они идут навстречу "и дают возможность завершить реструктуризацию в ближайшее время". "Текущие договоренности помогут аккумулировать финансы группы "ЮТэйр" в пользу выполнения своих обязательств перед пассажирами, заказчиками и кредиторами в полном объеме", — прокомментировал он через пресс-службу.

Utair входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Основные акционеры — созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).