Как следует из распоряжения премьера, ими стали Евгения Чухнова и Григорий Прокуронов.

Евгения Чухнова с 2019 года работала советником главы Ростуризма. Прежде она возглавляла департамент маркетинга и развития цифровых технологий "МТС-банка", до этого занимала руководящие должности в компаниях Lamoda.ru, OZON.ru, Otto Group Russia, банке "Русский Стандарт". В 2014-2015 годах обучалась в школе-бизнеса The University of Chicago Booth, в 2008 году окончила Московский энергетический институт.

Григорий Прокуронов с 2013 по 2018 год занимал должность заместителя руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор). До этого трудился заместителем руководителя Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой). Родился в 1977 году, окончил Ярославское высшее военное финансовое училище имени генерала Хрулева по специальности "Финансовое обеспечение войск".

У прежнего главы Ростуризма Олега Сафонова, покинувшего пост в феврале 2019 года, было четыре заместителя. При этом с недавнего времени у Догузовой официально не было заместителей.