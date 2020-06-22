"Мы продлеваем нынешний запрет на круизные суда, который истекал 30 июня", — сказала премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

Она не уточнила, на какой именно срок он продлен.

За последние сутки в стране выявлено два новых случая заражения коронавирусом. Один из инфицированных приехал из Индии, второй — из Пакистана.

В начале пандемии коронавируса сразу на нескольких круизных судах были выявлены случаи заражения коронавирусом, в результате лайнеры не пускали в порты и они оставались на карантине в море.

Ранее Новая Зеландия закрыла свои границы: въезд разрешен лишь возвращающимся из-за рубежа новозеландцам и членам их семей. Также исключения сделаны для поездок, связанным с деловыми и гуманитарными целями. В то же время прибывающие в Новую Зеландию должны отправиться в двухнедельный карантин, если только не получат специальное освобождение от него.