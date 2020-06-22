По ее данным, к такому решению пришли вместе сотрудники музеи и городские органы власти.

Речь идет о памятнике, изображающем Рузвельта на коне, а по разные стороны от него стоят индеец и африканец.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио утвердил это решение, указав, что "это правильное решение и правильное время для того, чтобы убрать эту вызывающую споры статую".

Против демонтажа скульптурной группы выступил президент США Дональд Трамп. Он назвал это решение смехотворным и призвал этого не делать.

Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга. Подобные предложения начали поступать на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации.

В течение длительного времени в США отношение к известным военачальникам армии конфедератов зачастую было довольно положительным: было принято считать их отважными и талантливыми полководцами и одновременно — пояснять, что зачастую они защищали в корне неверные идеалы — такие как, например, рабство.

В честь генералов-конфедератов давали названия военным базам, военной технике. Также в некоторых штатах им ставили памятники.