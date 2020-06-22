Готовность к старту сезона в выходные проверили замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"В "Архангельском" мы активно благоустраиваем лесные массивы, прокладываем гравиевые дорожки, и людям нравится. Наша цель — чтобы в каждом городе был парк, аттракцион — места, где можно отдохнуть", — цитирует Воробьева пресс-служба.

Летом посетители смогут увидеть разные экспозиции и выставки, одна из них — "Искусство в движении. Каретная галерея князей Юсуповых", здесь представлены образцы экипажей, принадлежавших дворянской семье.

Ансамбль усадьбы "Архангельское" сложился в первой трети XIX века.

На ее территории расположены дворец, итальянские террасы с коллекцией скульптур, французский сад с большими и малыми архитектурными формами, храм-усыпальница "Колоннада" и театр, построенный по проекту итальянского художника Пьетро Гонзага.

В 2017 году музей-усадьба был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.