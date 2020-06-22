"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7600 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2473 (32,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении оперштаба.

Из них в Москве — 1068 новых случаев.

Всего в РФ зарегистрировано 592 тыс. 280 случаев (+1,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост — в Ненецком и Чукотском автономных округах (нулевой прирост), Москве, Еврейском АО, Севастополе — 0,5%

За последние сутки подтверждено 95 летальных случаев, из них 20 — в Москве. Это наименьшая цифра по смертности в России от коронавируса с 25 мая, тогда было 92 смерти за сутки. За весь период по России умерло 8206 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4705 человек, из них в Москве — 1114. За весь период выписано по выздоровлению по России — 344 тыс. 416.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки — 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.