Так, с понедельника при соблюдении требований Роспотребнадзора смогут возобновить деятельность сезонные летние кафе.

Кроме того, открываются для индивидуального посещения библиотеки, за исключением читальных залов. В музеях возобновятся индивидуальные экскурсии.

Продолжается постепенное возобновление плановой работы медицинских учреждений. На первом этапе для оказания терапевтической стоматологической помощи открылись две поликлиники в Курске, с 22 июня начинает работать стоматологическое отделение при горбольнице №2 Железногорска.

С понедельника также отменяется самоизоляция для граждан старше 65 лет.

С 26 июня смогут возобновить работу косметические салоны, оказывающие услуги по лицензиям на медицинскую деятельность.

Кроме того, с 26 июня снимается ряд ограничений в сфере физической культуры и спорта. При условии одновременного участия не более 5 человек можно будет проходить испытания в рамках ГТО. Возобновляется направление спортсменов для участия в мероприятиях в составе сборных команд России и тренировочный процесс профессиональных спортклубов.

По данным оперативного штаба на 21 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4482 подтвержденных случая коронавируса. Умерли 26 человек, выздоровели 2585.