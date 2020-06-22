Согласно сообщению перевозчика, из 14 городов РФ планируется выполнять рейсы в Анапу: из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода, Красноярска, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Рейсы в Сочи запланированы из 12 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми, Самары, Тюмени, Уфы и Сургута.

Вылеты в Симферополь — из 13 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Сургута, Тюмени и Уфы.

В Калининград "Россия" собирается летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Рейсы будут выполняться на Boeing 737-800 и Boeing 747-400.