"С сегодняшнего дня на территории Новосибирской области разрешается работа всех магазинов непродовольственных товаров с отдельным входом независимо от площади торгового зала, и с 24 июня, со среды разрешается работа музеев и Новосибирского зоопарка с соблюдением всех санитарных мер", — сказал он.

Ранее в Новосибирской области было разрешено работать непродовольственным магазинам площадью сначала до 400 кв. м, а затем и до 800 кв. м, имеющим отдельный вход.

С конца мая в регионе ежесуточно выявляется более 100 новых случаев инфекции, по данным областного Минздрава, за минувшие сутки выявлено 109 новых случаев, общее число инфицированных — 5142, выздоровело 2790 человек, 72 пациента скончались.