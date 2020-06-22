"Общепит, фитнес и другие организации могут начать работу 22 июня при строгом соблюдении требований к проведению профилактики и в случае, если их готовность к работе подтвердят специальные комиссии", — сообщили журналистам в пресс-службе правительства Магаданской области.

Согласно постановлению региональных властей, также в области после проверки могут начать работать библиотеки, музеи, концертные залы, театры, клубы, контактные зоопарки.

При этом в регионе сохраняется 14-дневный карантин для всех приезжающих.