Праведник народов мира — почетное звание, присваиваемое израильским мемориалом Холокоста «Яд Вашем» людям разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях. Проект "Спасители" рассказывает о более чем 250 таких героях.

"Эта выставка о том, что история Холокоста дала нам примеры потрясающего мужества, самопожертвования, гуманизма. Для нас особенно важно, чтобы тема Холокоста со всех ее сторон — и трагической, и героической — была интересна, знакома, важна подрастающему поколению. Будущее зависит от того, насколько верные выводы из прошлого смогут сделать наши дети", — заявил президент РЕК Юрий Каннер.

Идея проекта "Спасители" возникла в 2017 году у двух московских школьниц, которые начали фотографировать выживших узников Холокоста и записывать с ними интервью. В процессе работы им стало ясно, что как спасенных не могло быть без спасителей, так и наоборот.

"Эта тесная связь на стыке проявления гуманизма, сострадания, любви к ближнему и желания остаться человеком любой ценой нашла свое отражение в выставке "Спасители", — сказали в РЕК.

Благодаря современным технологиям и инсталляциям посетители выставки оказываются вовлечены в виртуальный диалог между спасителями и спасенными. На мониторах можно посмотреть интервью с ныне живущими праведниками, они рассказывают о пережитых ими ужасах войны и о том, как им удалось спасти других людей. На проекции внутри огромного цилиндра в центре экспозиции транслируются истории спасенных. Снаружи на цилиндре размещены таблички с именами всех российских Праведников народов мира.