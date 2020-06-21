"В полном объёме туристов смогут принимать все сочинские гостиницы, пансионаты и санатории. Ограничений номерного фонда нет. В Сочи более 1,6 тыс. классифицированных средств размещения, 76 из которых — крупные отели и гостиницы", — сообщила пресс-служба горадминистрации в четверг.

Все средства размещения обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, в том числе — в части организации питания и размещения гостей в номерах. Помимо этого, при поступлении на работу персонал обязан пройти тест на отсутствие COVID-19. "Гостям санаториев справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении больше не понадобятся. Тем не менее, если в здравнице, отеле, пансионате или гостинице будут выявлены заболевшие, средство размещения станет обсерватором", — отмечает пресс-служба.

Между тем, обсерваторы продолжат функционировать, но только для прибывающих из-за границы граждан. "В аэропорту, на железнодорожных и автовокзалах, а также на посту Магри у въезжающих продолжат измерять температуру", — добавили в горадминистрации.

Кроме того, с 21 июня в Сочи разрешено открыться всем торговым центрам. Деятельность фудкортов, кинотеатров и развлекательных зон по-прежнему остаётся под запретом. Соблюдение социальной дистанции и масочного режима в городе по-прежнему обязательно.

Между тем, на прошлой неделе губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край после отмены карантина с 21 июня сохранит ряд ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

"Ряд ограничений остается. Запрещается проведение общественных массовых мероприятий. Сохраняется обязательное ношение масок в закрытых помещениях. На въездах в край, в аэропортах и на вокзалах у всех приезжающих будет измеряться температура", — заявил Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба.

Глава региона подчеркнул, что с 21 июня в крае отменяется обязательная обсервация для приезжающих в Краснодарский край из других регионов, "исключение — только для тех, кто прибыл из-за границы". С приезжающих в регион туристов не будут требовать справки об отрицательном тесте на COVID-19.

"Мы не вносим в наше решение требование о наличии у каждого приезжающего на Кубань справки об отрицательном анализе на коронавирус", — отметил Кондратьев.

С 21 июня в Краснодарском крае отменяется режим карантина. В регионе сохраняется режим повышенной готовности, в рамках которого будут продолжаться мероприятия по поэтапному снятию ограничений, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции.