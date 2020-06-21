"Правда, пока не в ежедневном формате: курсировать между двумя столицами поезд будет только 5 раз в неделю. По субботам и понедельникам рейса не будет", — написал Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Такое расписание рассчитано до момента введения нового графика. Кроме того, Парфенчиков сообщил, что с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 31 мая школьники региона смогут ездить в купе с 50% скидкой.

Соответствующее распоряжение накануне подписано в правительстве РФ. Как сообщалось, 15 апреля на фоне пандемии коронавируса и падения спроса в компании "РЖД" отменили 32 пассажирских поезда дальнего следования. В том числе фирменный поезд №17/18 "Карелия".